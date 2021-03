Il Milan segue Belotti in sede di calciomercato: il futuro dell’attaccante del Torino pare vedere la Germania

Risultato positivo per il Milan contro il Verona. I gol di Krunic e Dalot hanno regalato 3 punti importantissimi alla squadra di Pioli in questa delicata trasferta di campionato. Un 2-0 che permette all’ambiente di continuare a sperare nello scudetto: adesso si trovano a quota 56 punti a -3 dall’Inter, in attesa del match dei cugini con l’Atalanta in programma questa sera alle 20:45. In sede di calciomercato, però, potrebbero non arrivare buone notizie. La società è attenta alla situazione legata ad un profilo per l’attacco che milita nella nostra Serie A, ma il futuro del giocatore pare vedere un’altra destinazione.

Calciomercato Milan, Haaland verso l’addio: il Borussia Dortmund punta Belotti

Ritorno alla vittoria per il Milan in campionato. Nell’ultimo periodo, la squadra di Pioli aveva destato non poca preoccupazione a causa dei risultati non convincenti e delle prestazioni non all’altezza. Diversi i passi falsi, come quelli con Spezia e, soprattutto, Inter, fino ad arrivare allo scialbo pareggio con l’Udinese. I 3 punti conquistati con il Verona, però, dimostrano che il gruppo è coeso e forte e può continuare a credere nel sogno scudetto, cercando di rimanere al passo dell’inarrestabile Inter. Precedentemente, i rossoneri avevano superato anche l’ostacolo Olimpico contro la Roma, diretta avversaria per l’approdo in Champions League.

La società continua a monitorare il calciomercato per farsi trovare pronta, considerando il probabile nuovo impegno europeo il prossimo anno. In questo ambito, però, potrebbero arrivare cattive notizie. I lombardi è possibile intervengano nel reparto offensivo a fronte della probabile perdita di Ibrahimovic, il cui contratto scadrà a giugno 2021. Il club è attento alla situazione legata a Belotti, centravanti in forza al Torino.

Ma nella corsa all’ex Palermo si sarebbe inserito fortemente anche il Borussia Dortmund. I tedeschi dovranno rimediare all’eventuale partenza di Haaland, che potrebbe accasarsi al Barcellona. Il profilo del classe ’93 pare sia l’ideale per sostituire il norvegese. La punta italiana ha un contratto in scadenza nel 2022 e la sua valutazione si aggira sui 50 milioni di euro. Affare, quindi, fattibile anche da un punto di vista economico, tenendo conto del fatto che il 20enne porterà nelle casse dei nerogialli più di 100 milioni di euro. E il Milan pare spiazzato.