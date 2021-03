Calciomercato Juventus, due cessioni per il super colpo in Serie A! Cifre e dettagli

Si torna a parlare del futuro di Milinkovic nel giorno di Juve-Lazio. Ecco le due possibili cessioni in casa bianconera per finanziare il super colpo: tutte le cifre e i dettagli

“Sebbene non sia il suo procuratore, penso che la prossima potrebbe essere l’estate giusta per prenderlo. È il momento gusto per la Juventus, ma anche per il giocatore della Lazio. Il calcio è fatto di cicli. Il mercato è cambiato per tutti, anche per le big europee: i 100 milioni di euro che chiedeva Lotito adesso sono diventati al massimo 50“. In un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, il noto agente Vincenzo Morabito ha parlato così del futuro di Sergej Milinkovic-Savic nel giorno di Juve–Lazio. Il centrocampista serbo, infatti, è ormai da tempo sul taccuino di Paratici e con ogni probabilità tornerà ad infiammare il calciomercato anche nella prossima sessione estiva. Il costo del suo cartellino è quasi dimezzato in seguito alla crisi finanziaria che sta investendo anche i club, e la società bianconera e le big europee potrebbero presto tornare all’assalto. Ecco le due possibili cessioni in casa Juve per finanziare il colpo Milinkovic-Savic: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato, Juve-Milinkovic | Due cessioni per finanziare il colpo dalla Lazio: le cifre

Per arrivare al 26enne serviranno almeno 50 milioni di euro. Una cifra comunque elevata, di fatto impossibile da investire per il club bianconero senza prima effettuare delle cessioni. In questo senso, nella prossima estate potrebbero fare le valigie Bernardeschi e Ramsey. Il primo, acquistato per ben 40 milioni dalla Fiorentina, non si è mai imposto e nelle ultime stagioni ha anche avuto un’importante flessione. Stesso discorso per il gallese, che è arrivato a parametro zero ma non ha mai convinto appieno staff e dirigenza. Entrambi sono valutati circa 20 milioni di euro e godono di ingaggi piuttosto pesanti: Bernardeschi da 4 milioni netti l’anno fino al 2022, Ramsey addirittura da 7 milioni fino al 2023. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le loro eventuali cessioni porterebbero in dote alla Juve oltre 50 milioni di euro tra cartellini e risparmi sugli ingaggi. ‘Tesoretto’ che Paratici potrebbe così reinvestire sul colpo Milinkovic-Savic. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Roma.