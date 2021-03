Calciomercato Juventus, ‘sponsor’ per il colpo Icardi! Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus continua a pensare anche al post Cristiano Ronaldo: possibile ritorno di fiamma per Mauro Icardi, ma serve prima cedere. Tutte le cifre e i dettagli

“Tra i grandi avversari che ho incontrato stimo molto Icardi, che dentro l’area è ai limiti dell’immarcabile, un serpente anche lui. Lo definirei impressionante. È un centravanti di caratura mondiale, un numero 9 che sposta gli equilibri, di quelli letali in area di rigore. Poi contro la Juve ha segnato spesso, questo mi fa male. Ma è anche un ragazzo buono, ne sono convinto…”. Nella sua autobiografia, Giorgio Chiellini parla così di Mauro Icardi. Dichiarazioni di grande stima e ammirazione, che potrebbero essere interpretate anche come un ‘assist’ di calciomercato alla Juventus. Il capitano bianconero, in altre parole, potrebbe essere il primo ‘sponsor’ di Icardi per un suo eventuale ritorno in Italia con clamorosa destinazione Torino. Non è infatti escluso che l’ex Inter, accostato a più riprese alla Juve prima del suo trasferimento al PSG ma anche nelle ultime sessioni di mercato, possa tornare di moda anche nei prossimi mesi. La società bianconera, però, prima dovrà necessariamente cedere: ecco i possibili partenti e tutte le cifre e i dettagli della suggestione Icardi in casa Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, colpo Icardi | Servono almeno due cessioni: tutti i dettagli

Il club bianconero è già al lavoro anche per il post Cristiano Ronaldo, e tra i nomi accostati c’è anche quello dell’ex capitano dell’Inter. Un possibile ritorno di fiamma in vista del calciomercato estivo non è dunque da escludere. Tuttavia, vista la situazione economica che stanno attraversando i club, per affondare su Icardi la Juve dovrà necessariamente cedere e liberarsi di almeno un paio di ingaggi pesanti. In questo senso, i primi indiziati sono Rabiot e Ramsey: arrivati a parametro zero, i due centrocampisti non hanno mai convinto e rappresentano importanti occasioni di mettere a bilancio una plusvalenza.

Inoltre, se la dirigenza dovesse riuscire a liberarsi dei loro ingaggi pesantissimi da 7 milioni netti l’anno, l’eventuale assalto a Icardi diventerebbe possibile. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato almeno 55-60 milioni di euro. Staremo a vedere.