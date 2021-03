La Juventus non sta vivendo un periodo positivo neanche dal punto di vista finanziario, servono addii di pregio per rilanciarsi

La Juventus non se la passa molto bene, per lo mento dal punto di vista finanziario. Il dentro o fuori di martedì sera contro il Porto, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe non essere l’unico pensiero per il club di Andrea Agnelli, che nel calciomercato estivo potrebbe rivoluzionare la rosa.

Calciomercato Juventus, servono addii ‘eccellenti’ | Costretti a fare cassa

Sono in tanti, ormai, a essere in dubbio in casa Juventus. Dall’allenatore, l’esordiente Andrea Pirlo, ai dirigenti, uno su tutti il piacentino Fabio Paratici, non c’è nessuno sicuro. Anche i giocatori su cui i bianconeri hanno puntato in passato possono dirsi al riparo. Se da una parte, ci sono i risultati che non convincono del tutto, con lo spartiacque della partita contro il Porto, dall’altra c’è una situazione economica che non sorride più come una volta.

E quindi anche Cristiano Ronaldo non è più una certezza, nonostante i suoi tanti gol e le sue prestazioni. Il fenomeno portoghese guadagna tanto: 31 milioni netti a stagione, quasi 50 milioni lordi, è venderlo farebbe tirare un sospiro di sollievo alle casse della Juventus. C’è un ma: l’attaccante ex Real Madrid e Manchester United, arrivato nell’estate del 2019, ha trentasei anni e non sono in tanti a potersi permettere un ingaggio così alto. Darlo via a meno di 40-50 milioni di euro, facendo così minusvalenza, non è contemplato, ergo servono altre soluzioni.

Gli agnelli sacrificali sono proprio i big. Matthijs de Ligt, se arrivasse un’offerta irrinunciabile, potrebbe lasciare Torino. Ma anche la coppia Dybala Bentancur potrebbe essere un’alternativa, perché permetterebbe di incassare circa 110 milioni di euro.