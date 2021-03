Calciomercato Inter, sogno Simeone | Segnali di addio da Madrid

Calciomercato Inter, resta in piedi la suggestione Simeone per la panchina del futuro: indizi su un addio all’Atletico Madrid

L’Inter ha preso un andamento da vero rullo compressore in campionato. Sesta vittoria consecutiva e fuga in classifica a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus, anche se i bianconeri hanno una gara in meno. Dopo la vittoria di ieri sera sul Parma, Antonio Conte e soci hanno messo un altro mattone per costruire il sogno scudetto. Un traguardo che l’ambiente nerazzurro attende da undici anni, ma il futuro del club è al momento piuttosto incerto. La probabile cessione della società da parte della famiglia Zhang potrebbe portare degli stravolgimenti e la stessa posizione di Conte, anche in caso di scudetto, sarebbe tutta da valutare. Tra le piste per il futuro, è sempre piuttosto suggestiva quella dell’arrivo in panchina del grande ex, Diego Simeone, che non ha mai nascosto come una avventura in nerazzurro sarebbe per lui molto gradita.

Calciomercato Inter, Simeone via dall’Atletico Madrid: i ‘Colchoneros’ hanno il sostituto

Anche il ‘Cholo’ potrebbe lasciare la sua attuale squadra, l’Atletico Madrid, dopo una lunghissima militanza, che dura fin dal 2010. ‘Elgoldigital’ riferisce di un suo possibile addio a fine stagione e di come i ‘Colchoneros’ abbiano una idea piuttosto precisa sull’eventuale sostituto. Il nome preferito dalla dirigenza sarebbe Diego Martinez, che sta facendo molto bene sulla panchina del Granada. La squadra andalusa, di recente, ha estromesso il Napoli dall’Europa League.

Il contratto di Martinez con il Granada scade il 30 giugno, la precedente offerta di rinnovo da parte del club è stata rifiutata dal tecnico. L’intenzione è quella di sottoporgli una ulteriore proposta per cercare di proseguire il ciclo, ma a quanto pare l’Atletico ci sta pensando seriamente e a sua volta cercherà di arrivare a un accordo con Martinez per dare il via al dopo-Cholo. Da Milano osservano con grande interesse, potrebbe essere l’occasione per rivedere a San Siro l’argentino, stavolta nelle vesti di allenatore.