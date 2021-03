Calciomercato Inter, Suning pronto a cedere | Svolta Conte

L’Inter si divide tra le questioni di campo e quelle societarie. Attenzione alle ricadute che potrebbero esserci per il futuro di Antonio Conte

L’Inter continua il suo percorso in campionato. Nell’ultimo periodo, la squadra ha dimostrato grande solidità sul campo e proprio in questi minuti sta affrontando il Parma per consolidare il primo posto in classifica e aumentare la distanza dal Milan che ieri ha pareggiato in extremis contro l’Udinese. Le prospettive di scudetto della squadra, però, non sono l’unico pensiero di club e tifosi.

Restano in ballo, infatti, anche le questioni societarie con la situazione relativa la possibile cessione da parte di Suning che continua a far discutere. La proprietà, infatti, prosegue ormai da mesi la trattativa con BC Partners, ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Parallelamente proseguono anche le contrattazioni con altri fondi, pronti a rilevare la maggioranza, ad esempio Fortress. I dialoghi potrebbero diventare sempre più concreti anche con il fondo Pif: ecco le ultime prospettive a riguardo.

Calciomercato Inter, dalla cessione di Suning al futuro di Conte

Secondo quanto riporta ‘Corriere.it’, Mohammad bin Salman che presiede il fondo Pif sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di addirittura 300 milioni per il 30% delle quote. Una cifra altissima che potrebbe cambiare tutto nell’ottica di una cessione da parte del club nerazzurro.

Il fondo potrebbe tentare anche di ottenere la maggioranza e in ogni caso aprirebbe una nuova prospettiva per il futuro di Antonio Conte. Con il cambio di proprietà, il tecnico potrebbe vedere addirittura consolidarsi la sua posizione nel club. Nessun addio, anzi potrebbe arrivare il prolungamento di contratto. Si parla di 12 milioni di euro a stagione per il tecnico che firmerebbe un biennale. Intanto l’Inter sta affrontando il Parma: ora tutta la società si sta compattando attorno alle questioni di campo. Una vittoria sarebbe fondamentale anche per il futuro del club: tra società e la corsa scudetto, ora il club si stringe per il match di questa sera, ma la strada pare tracciata.