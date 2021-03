Calciomercato Juventus, addio di due big | Il Barcellona su de Ligt

Il Barcellona potrebbe mettere le mani su Paulo Dybala e de Ligt: le ultime sul calciomercato della Juventus

La Juventus la prossima estate potrebbe sacrificare diversi giocatori. Il club bianconero sta vivendo una crisi economica molto difficile, che potrebbe essere superata con la cessione dei big. Non solo lo stipendio di Cristiano Ronaldo di 31 milioni a stagione, anche altri incidono sul bilancio. Come per esempio Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese arrivato per 85 milioni di euro dall’Ajax nel 2019.

Juventus, Barça su Dybala e de Ligt

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Barcellona sembra essere molto interessata a de Ligt per rinforzare una difesa che nelle ultime stagioni è stata di basso livello. Joan Laporta vuole portare un doppio colpo stellare in blaugrana, e all’olandese si aggiungerebbe anche Paulo Dybala. ‘La Joya‘ è in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra totale di 150 milioni di euro, ovvero 85 per de Ligt e 65 per Dybala.

Il portale spagnolo, infatti, riferisce che Paratici & Co. preferirebbero privarsi dei due giocatori invece che di Cristiano Ronaldo. Il suo contratto scadrà nel 2022 e il rinnovo tarda ancora ad arrivare. Verosimilmente si aspetterà ancora un po’, per capire come proseguirà la stagione della Juventus. Fatto sta che il Barça anche in passato ha manifestato il proprio interesse per Dybala e de Ligt: quest’ultimo, la Juve lo soffiò proprio ai blaugrana nell’estate del 2019.