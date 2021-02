Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Vuole vincere la Champions

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo: il portoghese vuole vincere la Champions League e il Pallone d’Oro

La Juventus ha scelto di investire su Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018 per puntare alla vittoria della Champions League. Dal suo acquisto, i bianconeri sono usciti prima con l’Ajax e poi con il Lione, e ora devono ribaltare il 2-1 contro il Porto. Tre squadre nettamente inferiori sulla carta rispetto alla Juve, che in Serie A ha trionfato quasi sempre in scioltezza. Ma lo scudetto a CR7 e anche alla società non basta.

L’idea era quella di tornare alla vittoria in Europa, dopo le ultime due finali perse con Barcellona e Real Madrid. I soldi spesi per Ronaldo sono stati tanti, oltre 100 milioni di euro per il cartellino e 31 milioni d’ingaggio. Lo stesso portoghese vuole puntare alla vittoria di trofei di squadra e individuale che con la maglia delle Merengues vinceva in scioltezza o quasi. E alla Juve sembra che questa cosa sia difficilmente realizzabile.

Juventus, Ronaldo via: ci sono le big d’Europa

Dopo le ultime due eliminazioni e una Champions ancora da giocare, Ronaldo sta pensando di lasciare la Juventus. Anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’estate prossima il club bianconero e Jorge Mendes dovranno decidere cosa fare. In caso di mancato rinnovo, il portoghese dovrà andar via, altrimenti si libererà a parametro zero. CR7 vuole tornare alla vittoria della Champions e del Pallone d’Oro, molto difficile da realizzare alla Juve.

Il cartellino peserà a bilancio circa 30 milioni di euro, una cifra che Jorge Mendes vorrebbe portare alla Juventus per liberarsi del giocatore. Tuttavia, Agnelli e Paratici sono più propensi a chiederne almeno 50. Tante big d’Europa apprezzerebbero Ronaldo, tra cui PSG, Manchester United, Manchester City, che potrebbero farsi sotto. Restano da capire le intenzioni della Juve, che risparmierebbe anche i 31 milioni di euro d’ingaggio.