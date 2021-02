Il Presidente dell’Inter, Suning, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota una decisione importante per il futuro della compagnia

La decisione era nell’aria da alcuni giorni, adesso è diventata ufficiale. La dirigenza ‘Suning’ lascia il calcio cinese ed ogni attività legata al campionato asiatico. L’imprenditore Zhang Jindong aveva annunciato che sarebbero state sospese le “attività irrilevanti” nel paese. Dalle parole ai fatti: lo Jiangsu cessa di essere gestito da Suning e addio al calcio cinese ufficiale per il gruppo che ha in mano l’Inter.

Calciomercato Inter, Suning lascia il calcio cinese

L’annuncio è arrivato nella notte italiana del 28 febbraio, attraverso una nota ufficiale: “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, lo Jiangsu Football Club non può garantire la continuazione delle attività e, da ora in poi, si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata e al contempo ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni legate allo sviluppo successivo”.

La notizia è rimbalzata veloce in tutto il mondo. Lo stop all’attività riguarda quindi non solo la squadra maschile, ma anche la squadra femminile e tutte le squadre giovanili ad ogni livello. Nella giornata di oggi scadevano i termini per l’ammissione del club al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all’impegno. Resta ancora la speranza che qualcuno possa subentrare per onorare i pagamenti e far proseguire l’esperienza sportiva.