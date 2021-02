La Serie A guarda ai talenti in giro per l’Europa cercando il colpo perfetto per la prossima sessione di calciomercato: l’ultima idea arriva dalla Spagna

Tempo di strategie, pensieri, osservazione. Le big del calcio italiano si guardano attorno in cerca di talenti da portare in Serie A. La prossima estate si preannuncia ricca di colpi ad effetto, anche se la crisi economica abbasserà la disponibilità finanziaria di molti club. Il campionato spagnolo sta offrendo diversi spunti, con alcuni giocatori che mostrano qualità non indifferenti.

Calciomercato, idea Rodriguez per la Serie A

L’ultimo giocatore su cui sono focalizzate le attenzioni delle big è Guido Rodriguez, centrocampista classe 1994 attualmente al Betis Siviglia. L’ex America è tra i protagonisti della cavalcata dei biancoverdi in Liga, che sono risaliti fino al settimo posto, a sole cinque lunghezze dalla zona europea. Alla sua prima stagione nel vecchio continente, Rodriguez ha collezionato 21 presenze ed un gol.

Il giocatore ha caratteristiche prettamente difensive e dà il meglio di se come interno di centrocampo. Già nel giro della Nazionale argentina (10 presenze), Rodriguez ha un contratto in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria da 80 milioni. È questa la cifra da sborsare per strapparlo al Betis Siviglia, club nel quale il calciatore si trova bene.

Calciomercato, Sabbag propone un talento

Le big pensano al giocatore, su tutte il Barcellona, alle prese però con il delicato passaggio di consegne in presidenza. Il calciatore ha Matías Sabbag come agente: il procuratore – secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’ ha stretti legami con l’Italia, dove Inter, Juventus e Milan potrebbero fare al caso del giocatore.

Juventus, Milan ed Inter sono interessate al giocatore, e una loro possibile offerta formale al Betis Siviglia non è da escludere. A sponsorizzare l’operazione anche il suo ex club – l’America – che prenderebbe il 25% della futura rivendita. Rodriguez gioca come interno di destra in un 4-2-3-1, schema utilizzato anche da Pioli nel Milan, ma potrebbe fare la mezzala nell’Inter o adattarsi negli schemi di Pirlo senza troppi problemi.