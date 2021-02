Calciomercato Napoli, senza Champions League si rischia la diaspora dei big: rivoluzione in vista per la formazione azzurra?

Eliminato dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il Napoli continua a zoppicare: la stagione 2020-2021 non sta evolvendo secondo le aspettative estive e l’ambiente appare ormai una vera e propria polveriera, pronta ad esplodere. D’altronde, la gestione Gattuso (anziché risolvere) ha quasi acuito alcuni problemi strutturali di questo gruppo, sempre più smarrito ed opaco per prestazioni e idee di gioco. E adesso, l’unico obiettivo ‘salva-stagione’ per gli azzurri non è altro che la qualificazione in Champions League, anche se il cammino in campionato continua ad essere fin troppo incostante e claudicante, rispetto a quello delle rivali.

Calciomercato Napoli, ‘rischio’ rivoluzione: lo scenario

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i prossimi scenari di mercato: senza la qualificazione in Champions League, il Napoli rischia una vera e propria rivoluzione. Anche perché la sensazione che questo gruppo sia giunto alla fine di un ciclo monta con il passare delle giornate. E tanti sono i nomi che rischiano di abbandonare il golfo senza il ticket per il quarto posto.

Le ‘altre’ di Italia e d’Europa, ovviamente, restano alla finestra: se a Napoli dovesse realizzarsi una diaspora, tanti club sono pronti a bussare alla porta di De Laurentiis e provare ad approfittarne. Kalidou Koulibaly (dato per partente ogni estate, nelle ultime due estati) potrebbe essere l’indiziato numero uno: il senegalese è ormai lontano dai suoi standard e (senza Champions) ADL potrebbe accontentarsi dell’offerta giusta al momento giusto.

Poi attenzione anche Mario Rui e Faouzi Ghoulam, che non sembrano convincere troppo sulla sinistra e che potrebbero lasciare Napoli, in caso di rifondazione. Rifondazione che rischierebbe di travolgere anche due ‘nuovi arrivati’ (entrambi nell’estate del 2018) come Alex Meret e Fabian Ruiz. Il primo non ha mai trovato il feeling con Gennaro Gattuso e tanti estimatori sarebbero pronti ad approfittarne. Il secondo, invece, sembra aver compiuto qualche passo indietro dal punto di vista delle performance, ma dalla Spagna, Barcellona e Real Madrid restano interessati e osservano uno dei calciatori più stimati della ‘Roja’.