L’Inter di Antonio Conte lavora alla prossima finestra estiva di calciomercato fra i mille dubbi societari, ma soprattutto con quelli legati alla rosa della Beneamata: Alexis Sanchez potrebbe salutare Milano, ed occhio al possibile arrivo in nerazzurro di Joao Pedro, stella del Cagliari di Semplici



Non ci sono stati sorteggi per l’Inter di Antonio Conte che, ad inizio dicembre, ha salutato le competizioni europee, ma ha iniziato il rilancio in Serie A dove, al momento, occupa il primo posto in classifica con un distacco di 4 punti sul Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria nel derby della Madonnina per 3 a 0, firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez e dall’azione prorompente di Romelu Lukaku, centravanti belga arrivato dal Manchester United.

Intanto, la situazione societaria in casa nerazzurra non è delle più rosee. Suning, nelle scorse ore, ha confermato la volontà e l’intenzione di onorare gli impegni presi con l’Inter, ma, nel frattempo, è alla ricerca di partner finanziari visti i problemi di liquidità. Per quanto possibile, la Beneamata sta programmando anche la prossima finestra estiva di calciomercato con Alexis Sanchez, attaccante cileno anch’egli arrivato dai Red Devils, che potrebbe salutare San Siro al termine della stagione.

Calciomercato Inter, addio Sanchez | Idea Joao Pedro

In questa stagione con la maglia dell’Inter, Alexis Sanchez, attaccante cileno della Beneamata, ha collezionato 16 presenze in Serie A realizzando due gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, così come quello di Joao Pedro, bomber del Cagliari ora di Leonardo Semplici, che potrebbe essere il nome giusto per la maglia nerazzurra.

Il brasiliano, valutato poco meno di 20 milioni di euro, ha finora messo a segno 11 gol in 23 presenze in campionato. Numeri ottimi nonostante la posizione del suo Cagliari non sia delle migliori, e questo potrebbe portare l’Inter a bussare alla porta dei sardi per il cartellino dell’ex Estoril Praia.