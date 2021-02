Il Barcellona pensa alla squadra del futuro: l’addio di Messi apre ad una rivoluzione in attacco, dove si pensa anche ad un giocatore della Juventus

Le big del calcio europeo hanno già iniziato ad impostare il mercato della prossima estate. La sessione si preannuncia bollente, con diversi top player a fine contratto con i loro club e pronti ad avventurarsi verso nuove sfide. Tra le società pronte alla rivoluzione c’è il Barcellona: il 7 marzo verrà nominato il presidente che aprirà un ciclo innovativo a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Barcellona, a caccia dell’erede di Messi

Il Barcellona pensa al futuro e gran parte delle decisioni di mercato ruotano intorno a due figure: Lionel Messi e Joan Laporta. Il primo – in scadenza a giugno – non è intenzionato a rinnovare il contratto e si prepara al clamoroso addio; il secondo è in pole per diventare il nuovo presidente del club. Laporta – con ogni probabilità – guiderà il primo ciclo ‘post-Messi’ del Barcellona, costruendo una squadra intorno a nuovi campioni.

La situazione finanziaria del club non è delle migliori, ma Laporta ha assicurato che i soldi da investire sul mercato non mancheranno. La priorità è trovare uno (o più) sostituti di Messi: il dirigente ha diversi contatti con il mondo del calcio e – secondo quanto si apprende da ‘diariogol.com’ – avrebbe già mosso le prime pedine.

Calciomercato Barcellona, si punta Dybala

Laporta è pronto a scommettere su Paulo Dybala. L’avvocato si sarebbe già messo in contatto con l’agente del giocatore per capire le intenzioni dell’argentino, in rottura con la Juventus. Il numero 10, attualmente infortunato, ha un contratto in scadenza nel 2022 e serviranno almeno 55-60 milioni per convincere i bianconeri alla cessione. L’arrivo di Dybala al Barcellona è stato condizionato in passato dalla presenza di Messi, ma l’addio della ‘Pulce’ spalancherebbe le porte all’ex Palermo.

Se Messi parte, Dybala è in cima alla lista del Barcellona per sostituirlo. Il giocatore è pronto ad una nuova esperienza in un altro campionato e vuole lasciarsi alle spalle l’anno disastroso con la Juventus. Al momento sono stati mossi contatti di routine, solo nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara. Laporta, intanto, deve diventare ufficialmente presidente del Barcellona, prima di poter intraprendere la rivoluzione.