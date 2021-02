Paulo Dybala scalpita per tornare in campo e intanto si torna a parlare del suo futuro con la Juventus: attese novità nei prossimi giorni

Non è un momento facile quello che sta vivendo la Juventus, che dopo un inizio ricco di difficoltà sembrava essersi ripresa in maniera definitiva ma nell’ultima settimana sono tornate le incertezze in casa bianconera. Dopo una serie di risultati importanti, infatti, la compagine allenata da Andrea Pirlo è crollata prima allo Stadio “Diego Armando Maradona” contro il Napoli e poi in Portogallo contro il Porto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League con due sconfitte pesanti.

Ora infatti la Juventus è attesa da un percorso in salita sia in Serie A, dove bisogna rimontare Inter e Milan, che nella massima competizione europea nella quale bisogna ribaltare la sconfitta per 2-1 rimediata allo Stadio “Do Dragao”. La rivoluzione della scorsa estate non ha portato fin qui i frutti sperati anche se tutto è ancora possibile, visto che seppur con qualche difficoltà di troppo la compagine bianconera è ancora in corsa in tutte le competizioni.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: atteso un incontro nei prossimi giorni

Intanto in casa bianconera continuano le discussioni riguardo Paulo Dybala, che non giocherà domani contro il Crotone ed è alle prese con un infortunio ma a prescindere da ciò in questa stagione non è ancora riuscito a rendersi decisivo. È forse il calciatore che sta mancando alla Juventus e ancora oggi non si sa quale sarà il suo futuro, visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non c’è ancora aria di rinnovo.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, questi giorni potrebbero essere decisivi. L’agente Jorge Antun infatti potrebbe presto incontrare la dirigenza della Juventus per portare avanti le trattative riguardanti il nuovo contratto. Difficilmente però i bianconeri andranno oltre i 10 milioni già offerti (bonus compresi). Al momento Dybala non vuole pensare a ciò che succede dall’esterno dal campo e la nuova firma non rappresenta una priorità.

La ‘Joya’ vuole tornare al più presto sul terreno di gioco dopo l’infortunio per dare una mano a una squadra che sta avendo qualche difficoltà di troppo in questi mesi.