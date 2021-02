La Juventus vuole ringiovanire e rafforzare la sua rosa, si punta tutto su De Paul, Aké e Depay: triplo colpo in arrivo

La Juventus è pronta a piazzare un triplo colpo nel calciomercato estivo. Obiettivo: rafforzare e ringiovanire la rosa. Occhi puntati in Serie A, Premier League e Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>>> CMWEB | Calciomercato, sfida a quattro per Milenkovic

Calciomercato Juventus, De Paul, Aké e Depay nel mirino | Le cifre

Settantanove anni in tre. Rodrigo De Paul, Nathan Aké e Memphis Depay sono i tre obiettivi della Juventus per poter ringiovanire e rafforzare la squadra alla corte di Andrea Pirlo. Ma andiamo con ordine.

Rodrigo De Paul, centrocampista centrale argentino, che anche oggi ha messo lo zampino sul pareggio in rimonta della sua Udinese, confezionando l’assist per Okaka, è inseguito, da tempo, da metà Europa. Arrivato nel 2016 dal Valencia, il classe ’94 è valutato dai friulani intorno ai 35 milioni di euro. E non hanno intenzione di cedere a cifre più basse. Dopo tutto, con cinque gol e quattro assist in ventitré partite, l’argentino fa gola a tanti. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Nathan Aké, poi. Difensore centrale, ma all’occorrenza anche mediano e terzino sinistro arrivato a Manchester, sponda City, solo nell’estate del 2020 per 40 milioni di sterline e un contratto fino al 2025, è il secondo nome finito nella lista della dirigenza della Juventus. Il ventiseienne olandese ha giocato poco quest’anno con i Citizens a causa di diversi infortuni. Il suo arrivo darebbe sicuramente una rinfrescata al reparto difensivo dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo dirà addio | Ritorno shock

Ma anche il suo costo, considerato soprattutto l’investimento fatto dal club guidato da Pep Guardiola, non è da poco: per lasciarlo andare via, il Manchester City vorrebbe 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, Morata costretto allo stop | Ecco perché

Infine, Memphis Depay. A differenze dei precedenti, l’ala sinistra dell’Olympique Lione è in scadenza di contratto con la squadra francese, quindi arriverebbe a Torino a costo zero. Connazionale di Aké, Depay ha collezionato tra Ligue 1 e Coppa di Francia, in stagione, 14 gol e sei assist. Nato a febbraio del 1994, l’attaccante è sicuramente un top player. Attenzione, però, alla concorrenza che ci potrebbe essere. È gratis, dopo tutto.