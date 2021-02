La Juventus pensa a nuove mosse per migliorare la rosa dopo i risultati negativi: tentativo di scambio per il centrocampo!

Non sono mesi semplici quelli che sta vivendo la Juventus, che ha effettuato una vera e propria rivoluzione nella scorsa estate e fin qui non ha ancora brillato. Ai bianconeri è mancata in particolare la continuità di risultato che sta creando più di qualche problema soprattutto in Serie A, dove dopo nove anni per la prima volta si vive una situazione complessa per via dell’ampio distacco dalla vetta della classifica.

Inter e Milan stanno andando sicuramente meglio ma la compagine allenata da Andrea Pirlo ha disputato una gara in meno fin qui e per questo motivo può ridurre il gap e tentare di avvicinarsi alla prima posizione. Anche in Champions League c’è bisogno di una rimonta dopo il ko rimediato contro il Porto nella gara di andata degli ottavi di finale per 2-1.

Calciomercato Juventus, obiettivo Paredes: Paratici ci prova mettendo sul piatto Bentancur

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro e monitora i giocatori che garantirebbero il salto di qualità. Nel mirino potrebbero esserci soprattutto dei centrocampisti visto che il reparto di metà campo è quello che sta faticando più di tutti in questi mesi. Un nome che piace è sicuramente quello di Leandro Paredes, che era stato seguito dai bianconeri già in passato.

Ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma da parte della Juventus, ma sarà tutt’altro che semplice. Ora infatti il centrocampista centrale è diventato un pilastro del tecnico Pochettino e rispetto all’estate scorsa sarà molto più difficile acquistarlo. Nonostante ciò Fabio Paratici è pronto a provarci per dare una svolta alla squadra bianconera: sul piatto potrebbe esserci Rodrigo Bentancur per tentare uno scambio alla pari da circa 65 milioni di euro.