L’Inter supera il Milan nel Derby e allunga sempre più in classifica: dopo la rinascita, ora è possibile anche il rinnovo

Un lungo percorso iniziato da ormai tanti mesi: con la vittoria sul Milan, l’Inter ha allungato sempre di più proprio sui rossoneri trionfando nel derby a San Siro. Una prestazione da applausi per gli uomini di Conte, che è riuscito a dare così la sua impronta decisiva alla compagine nerazzurra. La squadra di Pioli è stata dominata in lungo e in largo riuscendo a trovare una reazione soltanto ad inizio ripresa con qualche occasione da gol significativa. Uno dei migliori in campo è stato l’esterno croato, Ivan Perisic, ancora in campo dal primo minuto come laterale sinistro a tutta fascia nel 3-5-2.

Calciomercato Inter, Perisic rinnovo: la situazione

Nel post-partita lo stesso Antonio Conte ha esaltato la prova di Perisic ai microfoni di Dazn: “Lo scorso anno Perisic non aveva questa voglia e abnegazione per fare il quinto, anche se io l’ho sempre visto lì. Però se un giocatore non si mette a disposizione è inutile. Ha potenzialità incredibili, deve credere forse più in se stesso”.

Ora per lo stesso esterno croato potrebbe arrivare anche al rinnovo con la richiesta folle superiore ai 4,5 milioni di euro, che percepisce attualmente con l’Inter. Una conquista importante mettendosi a disposizione di Conte allenamento dopo allenamento. Il suo futuro è ancora incerto: tutto passerà dalle prestazione in maglia nerazzurra da qui ai prossimi mesi. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e così in estate potrebbe arrivare la decisione definitiva in vista delle prossime stagioni.

Il lavoro di Conte su Perisic è stato avvincente con lo stesso giocatore croato che si è messo a disposizione alla grande dello stesso allenatore leccese. Con una partita a settimana da giocare, sarà molto più facile lavorare per arrivare ancora al top della condizione sorprendendo tutti nel suo nuovo ruolo.