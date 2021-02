Calciomercato Juventus, Valverde nello scambio | Paratici ne perde due

La Juventus è sempre attenta ai maggiori talenti in circolazione sul calciomercato internazionale. I bianconeri potrebbero essere tagliati fuori da un super scambio

Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione: la Juventus non può più permettersi di sbagliare se vuole restare in corsa in campionato e in Champions League. I bianconeri non hanno intenzione di perdere terreno dalla vetta della classifica e sono pronti a dire la loro nei prossimi impegni, dopo le brutte prestazioni contro Napoli e Porto.

I bianconeri, però, tengono gli occhi aperti anche sul calciomercato e sulle possibili occasioni che potrebbero verificarsi in estate. I due reparti dove la Juventus dovrà intervenire con maggiore urgenza sono il centrocampo e l’attacco, alla luce del rendimento altalenante offerto dagli attuali interpreti nelle ultime uscite. Due dei nomi sull’agenda della Vecchia Signora conducono in Spagna e in Premier League. Stiamo parlando di Federico Valverde e di Gabriel Jesus. Ora, però, lo scenario per entrambi potrebbe cambiare drasticamente nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, due obiettivi si allontanano: lo scambio taglia fuori Paratici

Nei prossimi mesi, andrà monitorata con particolare attenzione di Federico Valverde. Il centrocampista ha mostrato tutte le sue qualità agli ordini di Zidane, con cui è riuscito a imporsi fin da subito come uno dei centrocampisti più rappresentativi nelle rotazioni. Quest’anno ha già giocato 20 partite, collezionando ottime prestazioni, oltre a 3 gol e un assist. Ora è ai box per infortunio muscolare, ma presto dovrebbe tornare a disposizione.

Il Manchester City, secondo quanto riporta ‘don diario’, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista: il Real Madrid dovrà resistere all’assalto di Guardiola in estate, dato che il tecnico sembra avere tutta l’intenzione di portarlo in Premier League. I due club, alla fine, potrebbe pensare di mettere in piedi un interessante scambio che potrebbe accontentare entrambe. Valverde approderebbe in Premier, mentre Gabriel Jesus farebbe il percorso inverso, rinforzando l’attacco del Real Madrid.

Lo scambio potrebbe essere concluso con una pari valutazione per i due talenti, entrambi sui 60 milioni di euro. Uno scenario che naturalmente priverebbe la Juventus di due grandi obiettivi sul calciomercato e costringerebbe Paratici a valutare altri profili.