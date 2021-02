Calciomercato Milan, la big spagnola su Donnarumma | Nuovi contatti

Il Milan potrebbe presto subire un nuovo assalto a Gianluigi Donnarumma. Le ultime novità sul futuro del portiere e il pressing proveniente dalla Spagna: i dettagli

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere. Il Milan si divide tra le questioni di campo e quelle relative i rinnovi di contratto. Il portiere rappresenta uno dei perni della rosa di Stefano Pioli e ha alzato in maniera importante il suo livello in questa stagione, riuscendo in più occasione a salvare la porta dei rossoneri.

C’è ancora distanza, però, nella trattativa riguardante il rinnovo di contratto. Il Milan è, infatti, fermo a una proposta di 7,5 milioni a stagione, mentre l’estremo difensore ne chiede 10. Anche la durata dell’accordo continua a far discutere, con Mino Raiola che farebbe firmare volentieri il suo assistito anche solo per 1-2 stagioni. Ovviamente il Milan non ci sta e chiede una durata più stabile: la via di mezzo potrebbe essere rappresentata dall’inserimento di una clausola rescissoria.

Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Donnarumma: i dettagli

In uno scenario del genere, alcuni dei maggiori club internazionali sembrano pronti a sferrare un attacco decisivo pur di portare il portiere a cambiare maglia. Da mesi il PSG è accostato al difensore e resta alla finestra, ma attenzione anche agli ultimi scenari che lo vedrebbero in Spagna. Il portiere, infatti, potrebbe entrare molto presto nel mirino del Barcellona.

Con il ritorno di Joan Laporta alla presidenza, molte cose potrebbero cambiare e potrebbe definirsi un nuovo piano sul calciomercato. Proprio Laporta, infatti, ha contatti con Mino Raiola e sarebbe molto interessato a ingaggiare Donnarumma, forte del fatto che sarebbe anche libero di arrivare a zero, se non dovesse rinnovare il contratto. Ciò permetterebbe ai blaugrana di vendere Ter Stegen e incassare una cifra consistente per l’estremo difensore da reinvestire in altri reparti e per sanare i conti del club, che attualmente restano in difficoltà. Vedremo se lo scenario si concretizzerà nei prossimi mesi: di certo, la posizione del portiere nel Milan resta in bilico.