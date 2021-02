Calciomercato Juventus, scambio per l’attacco | Carta Douglas Costa

Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco per la prossima stagione: Douglas Costa la pedina per arrivare a un vecchio obiettivo

Juventus già al lavoro per la campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Il progetto di Pirlo per decollare avrà bisogno di modifiche, come hanno dimostrato i recenti passi falsi in campionato e in Champions League. Il rinnovamento della rosa è solo all’inizio e necessiterà di innesti importanti. Paratici, come al solito, si muove su più fronti. Non soltanto la ricerca di grandi acquisti, ma, compatibilmente con la situazione economica piuttosto particolare originata dal coronavirus, anche formule creative e lavoro sugli scambi, per arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi previsti. Da questo punto di vista, ci si muove per quanto riguarda l’attacco, tramite una pedina che non dovrebbe rientrare negli scenari futuri, ossia Douglas Costa. Il brasiliano, in prestito al Bayern Monaco, tra qualche mese dovrebbe rientrare alla base, con i bavaresi non intenzionati a riscattarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasioni dalla big | Doppio colpo a zero

Calciomercato Juventus, dalla Premier League il nuovo attaccante: scambio alla pari

Juve che dunque cercherà di cederlo e di arrivare a un vecchio obiettivo per quanto riguarda la prima linea. Vale a dire Rodrigo, attaccante del Leeds, cercato ai tempi in cui era al Valencia. Per gli inglesi, Douglas Costa sarebbe una carta assolutamente gradita da parte del tecnico Bielsa, che ci sta riflettendo già da tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo in Premier | Scambio ‘due per uno’

Ecco dunque che potrebbe decollare una operazione alla pari che accontenterebbe tutti. La Juve valuta Douglas Costa 25 milioni, una cifra parametrabile a quella del cartellino di Rodrigo. Lo scambio alla pari sarebbe l’ideale per tutti dal punto di vista economico e anche da quello tecnico ci guadagnerebbero sia i britannici che i bianconeri. Questi ultimi, in particolare, riuscirebbero a cedere a condizioni favorevoli un giocatore fuori dal progetto e metterebbero le mani su un attaccante duttile, capace di giostrare soprattutto da seconda punta ma all’occorrenza anche da prima. La buona esperienza internazionale di Rodrigo è un plus ulteriore che ne fa uno degli obiettivi privilegiati per il mercato estivo.