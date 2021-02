La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al nuovo doppio colpo: l’occasione arriva dal Real Madrid



Dopo la rivoluzione effettuata nella scorsa estate, la Juventus non sta ricevendo i frutti sperati e sta faticando a diventare una delle principali protagoniste di questa Serie A. Dopo nove anni di dominio, i bianconeri continuano a collezionare risultati negativi che mantengono lontana la vetta della classifica. Ora infatti al comando in campionato c’è l’Inter di Antonio Conte che ha sbagliato meno di tutti e vuole provare a mantenere la propria posizione anche dopo il derby di domani contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, girandola attaccanti | Il più desiderato va in Spagna

La Juventus insegue e ha al momento otto punti di distacco rispetto ai nerazzurri e sette rispetto ai rossoneri. Questa situazione non si era praticamente mai verificata nelle ultime stagioni e per questo ci vuole molta forza da parte della ‘Vecchia Signora’ per rialzarsi e ritrovare la fiducia che manca per rilanciarsi in campionato. C’è ancora da recuperare la sfida contro il Napoli ma non basta: servono anche diverse vittorie consecutive per poter ambire alla prima posizione in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto Manchester United | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, doppia occasione dal Real Madrid: colpi Isco e Marcelo a parametro zero

Mentre la squadra è concentrata sul campo per provare a ribaltare la situazione sia in Serie A che in Champions League, dove all’andata degli ottavi è arrivata una brutta sconfitta per 2-1 contro il Porto, la società non smette di lavorare sul calciomercato per programmare i colpi per il futuro. Al momento le osservazioni sono concentrate tutti sui big che potrebbero abbandonare i propri club per via della scadenza del contratto o di scelte societarie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo in Premier | Scambio ‘due per uno’

Nel mirino della società ci sono ormai da diverso tempo Isco e Marcelo del Real Madrid. Proprio per questi due calciatori sembrerebbero esserci delle novità importanti: secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, i due calciatori potrebbero salutare a parametro zero per via della rivoluzione dei ‘Blancos’ per arrivare a Kylian Mbappe.

Attraverso l’addio di Isco e Marcelo infatti si libererebbero di due stipendi importanti per tentare l’assalto al top player francese. La Juventus osserva la situazione e prepara la mossa per provare a portare a Torino due calciatori importanti direttamente gratis.