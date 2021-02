Calciomercato Milan, pazza idea Immobile | Scambio più cash

Il Milan per il post Ibrahimovic avrebbe messo gli occhi su Ciro Immobile: ecco la pazza suggestione di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nelle ultime sessioni di mercato ha deciso di attuare una politica precisa per il club. Tanti i giovani acquistati per garantire un gran futuro, anche per l’ottimo operato di Stefano Pioli. Ma non solo, anche i ‘senatori’ hanno dato -e stanno dando- il loro apporto. Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, infatti, stanno aiutando i giovani talenti ad esprimersi ad alti livelli.

Soprattutto il centravanti svedese, non solo per le sue doti tecniche, ma anche per quelle morali. E’ un leader nello spogliatoio, quasi un allenatore aggiunto. Tuttavia, Ibra ha raggiunto una certa età nonostante sia ancora in ottima forma e si diverta come un ragazzino. Il prossimo 3 ottobre compirà esattamente 40 anni e, il contratto in scadenza a fine stagione, induce il Milan a fare delle valutazioni sul futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’addio di Ronaldo | Il piano del club

LEGGI ANCHE >>> Milan, nuovo infortunio muscolare | L’attaccante salta il derby

Milan, valutazioni su Ibrahimovic: Immobile è un’idea

Il Milan deve comunque decidere a chi affidare le chiavi dell’attacco in futuro, lo impone l’età di Ibrahimovic. Paolo Maldini vorrebbe garantire a Stefano Pioli un grande numero nove, e l’idea sembra essere Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio è una suggestione nata tramite intermediari, ma la trattativa è comunque molto complicata. Con i biancocelesti, il centravanti si è affermato come uno dei migliori d’Europa, e la scorsa stagione ha anche vinto la Scarpa d’Oro.

Immobile ha un contratto in scadenza nel 2025, questo pone Claudio Lotito in una posizione di forza. Il presidente della Lazio, per il suo centravanti, vorrebbe almeno 55 milioni di euro. Un prezzo molto alto, che il Milan valuterebbe di abbattere attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Il club rossonero, infatti, proporrebbe il cartellino di Ante Rebic più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro.