La Juventus ragiona già in vista del prossimo calciomercato estivo e dunque della stagione 2021/2022. Obiettivo rinforzare la squadra, in particolare di difesa e centrocampo

Forse non ripartirà da Pirlo, la Juventus 2021/2022. E forse nemmeno da Paratici, in scadenza di contratto, anche se lui e il suo staff sono già al lavoro in vista del prossimo mercato estivo e quindi della stagione ventura. Nei piani del Managing Director bianconero un rafforzamento importante della rosa, in particolare di difesa e centrocampo aspettando decisioni dall’alto su Cristiano Ronaldo, Dybala e probabilmente pure Morata. A proposito dello spagnolo, c’è chi ora mette in dubbio il riscatto o anche solo il rinnovo del prestito… Comunque per alzare la qualità della mediana e consegnare al tecnico una valida alternativa ad Alex Sandro, la dirigenza juventina potrebbe ‘guardare’ in casa Liverpool.

Calciomercato Juventus, affare col Liverpool da 47 milioni: tre giocatori sul tavolo

Nei ‘Reds’ milita un centrocampista che piace da tempo a Paratici e soci, parliamo naturalmente di Thiago Alcantara. Stando a indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, il club inglese è pronto a disfarsene dopo appena una stagione e un corteggiamento durato mesi e mesi. Il motivo principale è sicuramente rappresentato dai suoi continui infortuni, infortuni che hanno in generale costellato tutta la carriera del 29enne nato in Italia, a San Pietro Vernotico, e poi naturalizzato spagnolo. Figlio di Mazinho, che all’inizio degli anni ’90 indossò le maglie di Lecce e Fiorentina, l’ex Bayern e Barcellona potrebbe avere una valutazione intorno ai 25 milioni di euro e ha di certo un maxi stipendio di 11,5 milioni di euro. I bianconeri possono ragionare su uno scambio alla pari con Ramsey, provando al contempo il doppio colpo: oltre ad Alcantara, il terzino greco Tsimikas che in Inghilterra non ha rispettato le attese. Per il 24enne ex Olympiacos, pure lui reduce da diversi guai fisici, può venir proposto sempre uno scambio alla pari, ma intorno ai 22 milioni e con Federico Bernardeschi.

Il Liverpool potrebbe però respingere la doppia offerta, rilanciando con una richiesta di baratto ‘due per uno’: Thiago e Tsimikas in cambio di Rodrigo Bentancur, il tutto per 47 milioni di euro.

