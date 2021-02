La Juventus potrebbe puntare a svecchiare la propria difesa la prossima estate. Per farlo dovrà comunque stare attenta ai conti e potrebbe essere necessario il sacrificio di Demiral. Idea dalla Liga

La Juventus di Pirlo ha ritrovato molte certezze nell’ultimo periodo a partire dalla vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli che ha innescato l’inizio di un momento positivo che si è protratto tra campionato e Coppa Italia dove Ronaldo e soci hanno strappato il pass per la finale. Molto incoraggiante soprattutto la crescita esponenziale della difesa passata inevitabilmente per le reti inviolate di Szczesny ma anche e soprattutto dal rientro a pieno regime di Giorgio Chiellini che ha ridato consapevolezza anche ai più giovani de Ligt e Demiral. Proprio il turco e l’olandese hanno guidato fianco a fianco la retroguardia della Juve al passaggio del turno in Coppa Italia, dimostrando finalmente il proprio valore combinato. Il futuro di Demiral a Torino non è però così certo e il club di Agnelli monitora sempre il mercato dei difensori. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Koundé idea suggestiva: effetto domino col Real Madrid

La Juventus ha infatti intenzione di andare a svecchiare ulteriormente una difesa che in parte si affida ancora ai navigati Chiellini e Bonucci e necessita dunque di un nuovo centrale che possa andare a rimpiazzare soprattutto il capitano. Nello specifico dalla Spagna prende corpo il profilo di Jules Koundé che anche ieri contro il Barcellona ha contribuito al successo il Copa del Rey del suo Siviglia abbinando ad una buona fase difensiva anche un gol da attaccante vero.

Un exploit quello del francese classe 1998 finito sotto le luci della ribalta negli ultimi mesi come dimostra il forte interesse del Real Madrid che lo vorrebbe per rimpiazzare eventualmente Sergio Ramos. Rapido, brevilineo, forte e con una grande capacità nell’anticipo, Koundé sta convincendo tutti ma il suo prezzo è elevato e non inferiore ai 45/50 milioni di euro. Molto alto per le casse della Juventus che dovrebbe fare cassa con un addio. Proprio Demiral in ottica Real Madrid potrebbe essere l’uomo giusto per innescare un vero e proprio effetto domino per la difesa dei due top club.