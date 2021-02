Con Luciano Spalletti verso la panchina del Napoli come successore di Gennaro Gattuso, gli azzurri potrebbero cambiare dal punto di vista tattico e anche in sede di calciomercato. Il club partenopeo, con l’arrivo del tecnico di Certaldo, potrebbe rinunciare a tre titolarissimi



In questa sua seconda stagione sulla panchina del Napoli, Gennaro Gattuso, ex allenatore di Pisa e Milan, non sta brillando. Dopo il buon inizio della scorsa annata e la vittoria in Coppa Italia infatti, sono iniziati i problemi in casa partenopea con il Napoli che al momento si trova al sesto posto nel campionato italiano di Serie A con una gara in meno da giocare e tre punti di distacco dalla qualificazione in Champions League. In Coppa Italia invece, il cammino si è fermato alle semifinali, con la sconfitta per mano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Fra i papabili successori di Gattuso, nel caso in cui De Laurentiis dovesse decidere di sollevarlo dall’incarico, c’è soprattutto Luciano Spalletti, ancora ai box e sotto contratto con l’Inter nonostante l’esonero avvenuto al termine della stagione 2018/2019. Un eventuale arrivo del tecnico di Certaldo potrebbe cambiare la fisionomia tattica e, in sede di calciomercato, della squadra azzurra.

Calciomercato Napoli, con Spalletti tre big rischiano il posto!

Tre titolarissimi in particolare, se Luciano Spalletti dovesse approdare sulla panchina del Napoli, potrebbero rischiare di perdere il posto e magari dire addio nella prossima estate di calciomercato. Il primo è Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo, che non avrebbe una vera e propria collocazione tattica nel 4-2-3-1 di Spalletti. Discorso analogo per Dries Mertens, punta belga. L’ex giocatore del PSV Eindhoven non è il numero 9 prediletto per l’ex allenatore dell’Inter, che punterebbe maggiormente su un giocatore più fisico come Victor Osimhen.

Infine, attenzione al futuro di Kostas Manolas, difensore centrale greco. I due non hanno un rapporto idilliaco, basti pensare all’episodio avvenuto nell’estate del 2017, con il ritorno a Roma da avversario di Spalletti ed il saluto decisamente freddo (per usare un eufemismo) rivoltogli dal giocatore greco.