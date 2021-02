Calciomercato Juventus, sfuma Isco | Resta in Spagna

La Juventus deve dire addio a Isco, che il Real Madrid ha intenzione di cedere: tuttavia, probabilmente resterà in Spagna

La Juventus è sempre molto interessata all’acquisto di giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Andrea Pirlo. Fabio Paratici, direttore sportivo, è consapevole che il modo di giocare dell’allenatore, induce la società a intervenire sul mercato la prossima estate. Anche perché ci sono alcuni elementi che stanno deludendo, per quanto possano essere considerati giocatori forti. Gli esempi più noti sono Ramsey e Rabiot, arrivati a parametro zero, in caso di addio verrebbe generata un’ottima plusvalenza per le casse del club.

Juventus, sfuma Isco: scambio col Siviglia

Sono tanti i giocatori monitorati dal ds Paratici, soprattutto dalla trequarti in su. Pirlo ha bisogno di giocatori di qualità, capaci di gestire il pallone e creare occasioni da gol anche quando non c’è spazio. Un esempio di questi è Isco, trequartista in uscita dal Real Madrid. Con Zinedine Zidane non trova più spazio e viene utilizzato pochissime volte da titolare. Solo spezzoni di gara, che inevitabilmente lo portano a non essere felice di questa situazione. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, e visto né club né giocatore ha intenzione di rinnovare, andrà via durante la prossima estate.

Secondo quanto riferito da ‘Defensa Central‘, portale vicino alle vicende del Real Madrid, Isco rientrerebbe in un’operazione col Siviglia. Lopetegui accoglierebbe il trequartista, e nei Blancos si trasferirebbe Koundé. Il difensore centrale è molto apprezzato da Florentino Perez, che si vorrebbe cautelare viste le situazioni poco chiare di Sergio Ramos, Varane e Alaba. Ma il Real sembra chiaro su un punto: l’intenzione sarebbe quella di fare lo scambio, ma alla pari.

Una situazione che metterebbe nei ‘guai’ la Juventus, visto che i bianconeri seguono da molto tempo Isco. Il suo valore sul mercato è sceso parecchio, anche se resta un classe ’92 che può ancora dare tanto. Questo Lopetegui -che lo ha anche allenato per qualche mese al Real- lo sa bene. Restano da capire i termini della trattativa, ma una cosa sembra certa: l’avventura dello spagnolo tra le fila dei Blancos sembra arrivata alla fine.