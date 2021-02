La Procura Federale ha deciso di aprire un’inchiesta per i fatti accaduti in Juventus-Inter, soprattutto per il caso Agnelli-Conte

Il diverbio tra Andrea Agnelli e Antonio Conte non è passato inosservato durante la semifinale di ritorno tra Juventus e Inter. Il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti, come comunicato poco fa. Ma emergono novità dalla FIGC. Aperta infatti un’inchiesta della Procura Federale relativa al comportamento di dirigenti e tesserati di entrambi i club. Il Procuratore Giuseppe Chiné ha già convocato il quarto uomo della gara, Daniele Chiffi.

Di seguito, il comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC: “Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi“.