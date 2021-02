Grandi manovre in casa Juventus. Possibile l’addio di Bonucci al termine di questa stagione, coi bianconeri che proverebbero a chiudere uno scambio clamoroso

Bonucci non è più figura centrale nella Juventus che martedì sera ha conquistato la finale di Coppa Italia a scapito dell’Inter. Non lo è e certamente non lo sarà considerato che a maggio spegnerà 34 candeline e che il club bianconero ha voglia di ‘svecchiare’ la rosa, coinvolgendo pure il reparto arretrato. Senza contare che nelle ultime settimane Andrea Pirlo ha ritrovato un grande Demiral, autore di due prestazioni eccellenti – specie all”Allianz Stadium’ – nelle semifinali coi nerazzurri. Certo che piazzare il viterbese altrove non sarà impresa semplice, il suo ingaggio è di circa 5,5 milioni di euro netti e il contratto scade nel giugno 2024. Inoltre lui e la sua famiglia non paiono propensi a lasciare Torino, quantomeno a trasferirsi all’estero. Esistono quindi degli ‘spiragli’ per una sua sistemazione qui in Italia, in un’altra big.

Calciomercato Juventus, Bonucci-Napoli: idea scambio clamoroso

Bonucci in un’altra big, sì ma quale? No Milan e Inter dove è già stato e dove anche lui non tornerebbe, dunque non restano che Roma e Napoli. Il suo agente Lucci ha ottimi rapporti con la società giallorossa, ottimi pure quelli tra i due club, per cui quella capitolina è una pista da non escludere. E attenzione pure a quella che conduce in azzurro, con De Laurentiis che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe acconsentire del tutto alla partenza di Koulibaly, richiesto soprattutto in Inghilterra. In verità potrebbe lasciare Castel Volturno anche Kostas Manolas, che i partenopei avrebbero voluto mandare via già l’estate passata.

Come svelato da Calciomercato.it, il difensore greco ha avuto degli screzi con la proprietà e, complice il suo non eccelso rendimento, il Ds Giuntoli (destinato all’addio come Gattuso) ha provato vanamente a sistemarlo altrove. L’operazione non è riuscita a causa dell’alto ingaggio dell’ex Roma, circa 4 milioni di euro. Indiscrezioni di mercato sostengono che Paratici possa farsi avanti per il classe ’91 di Naxos mettendo sul piatto proprio il sopracitato Bonucci.

Calciomercato Juventus, Bonucci-Manolas alla pari: la risposta del Napoli

Quello del Managing Director juventino sarebbe a tutti gli effetti un tentativo di scambio alla pari sui 18-20 milioni, con plusvalenze per entrambe le società. Al momento, però, sappiamo che il Napoli (avversario di Ronaldo e compagni sabato al ‘Maradona’) abbia intenzione di disfarsi di Manolas solo per una proposta cash. La risposta, quindi, all’offerta bianconera sarebbe quindi negativa.

