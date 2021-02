L’Inter starebbe già pensando al possibile sostituto di Antonio Conte in ottica futura: tutto dipenderà dai risultati





Un allenatore vive di risultati e così Antonio Conte dovrà cercare a tutti i costi di vincere l Scudetto. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, l’unico obiettivo per la compagine nerazzurra resta quello di trionfare nel campionato italiano. Un traguardo alla portata del club milanese visto che gli uomini di Conte scenderanno in campo soltanto una volta alla settimana a differenza di Juventus e Milan, le altre due pretendenti al titolo italiano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rivoluzione in panchina | Due nomi per il post Conte

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot | Idea maxi-scambio!

Calciomercato Inter, Simeone il profilo da urlo

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il possibile successore di Antonio Conte potrebbe essere l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid, l’argentino Diego Pablo Simeone, che ha vestito anche la maglia nerazzurra nella sua carriera da calciatore. Un tecnico esperto e ricco di valori che è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per tanti allenatori. Al momento resta quello più pagato al mondo con 40 milioni a stagione: la compagine spagnola che si trova attualmente al primo posto in classifica con due partite in meno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, usato garantito | Vice Lukaku a zero

Nel corso della sua carriera da allenatore Simeone ha modificato anche il suo credo tattico passando alla difesa a tre sfondando sulle corsie laterali e diventando mortifero in attacco dopo l’arrivo di Luis Suarez, ad un passo dalla Juventus. La dirigenza nerazzurra l’ha seguito costantemente anche in passato, ma ora in caso di fallimento totale in casa Inter potrebbe cambiare tutto. Conte ora ha una responsabilità maggiore rispetto al passato: arrivare secondi non basterebbe più.

Il destino di Conte sarà segnato nei prossimi mesi: tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare in campionato. Lo Scudetto è l’obiettivo primario: in caso di trionfo di Juventus e Milan, il suo addio sarebbe ad un passo con “El Cholo” Simeone possibile sostituto dell’allenatore nerazzurro.