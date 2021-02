In casa Inter il rinforzo in difesa potrebbe arrivare da un club di Serie A che offre il centrale: ma arriva il no nerazzurro

Dura sconfitta nella semifinale di Coppa Italia per l’Inter, che vede rimontarsi il gol del vantaggio di Lautaro Martinez dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Qualche problema in difesa è stato evidenziato nel match di ieri, ed il rinforzo per la prossima stagione potrebbe arrivare dal Napoli.

Calciomercato Inter, frizioni tra Manolas e De Laurentiis: il club partenopeo lo offre

In questa sessione di calciomercato invernale l’Inter ha deciso di non effettuare colpi, confermando la rosa di inizio stagione a disposizione di Antonio Conte. Nella sessione estiva però si potrebbe pensare di rinforzare la difesa, che anche ieri ha mostrato qualche lacuna. A sorpresa il rinforzo potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

In casa Napoli infatti non sarebbe solamente Gattuso ad avere qualche problema con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma anche tra Kostas Manolas ed il patron ci sarebbero frizioni. Così il club partenopeo avrebbe deciso di offrirlo all’Inter per la prossima stagione, ma i nerazzurri al momento avrebbero risposto con un “no, grazie”.