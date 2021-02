Inter-Juventus, che bordata su Conte: “E’ un altro fallimento”

Dopo Inter-Juventus, Conte finisce nel mirino delle critiche e non è il solo: attacco durissimo ai nerazzurri

La serata di ieri ha visto la Juventus vendicare il ko in campionato contro l’Inter vincendo per 2-1 a San Siro nell’andata di Coppa Italia. La doppietta di Cristiano Ronaldo, a rimontare la rete di Lautaro Martinez, mette una seria ipoteca sulla conquista della finale da parte dei bianconeri, con una nuova delusione all’orizzonte per Conte e i suoi. Dopo l’eliminazione prematura in Champions League, un altro obiettivo può sfumare. E le critiche per il tecnico pugliese non tardano ad arrivare.

Inter-Juventus, Bargiggia spara a zero contro Conte e Vidal

Uno dei più duri nel sanzionare la prova complessivamente sottotono dei nerazzurri è stato Paolo Bargiggia. Il giornalista, nell’editoriale sul suo sito internet, non usa mezzi termini e parla di ulteriore “fallimento” e di “sconfitta da cui doversi leccare le ferite”. L’operato dell’allenatore nel mirino per non aver saputo gestire la situazione di vantaggio, ma sul banco degli imputati finisce anche un altro protagonista. Ossia, Arturo Vidal, che ha accolto non di buon grado la sostituzione in luogo di Eriksen. “Dovrebbe fare un monumento all’allenatore che lo ha voluto e lo fa giocare titolare – il parere di Bargiggia sul cileno, ancora una volta autore di una prova incolore, non ripetendo quanto fatto vedere in campionato con i bianconeri – Far giocare titolare un giocatore in queste condizioni fisiche è comunque un miracolo e ci vorrebbe gratitudine”.