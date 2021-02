Milan a caccia di un vice Theo Hernandez, nel mirino della dirigenza ci sono anche alcuni nomi a costo zero

Dal mercato di gennaio sono arrivati Meite, Mandzukic e Tomori. Ma in casa Milan si parla già del mercato per la prossima stagione. Al centro diversi rinnovi, ma anche possibili nuovi acquisti. Una zona del campo dove il club andrà a cercare rinforzi è la corsia difensiva sinistra. Si cerca infatti un vice Theo Hernandez e la dirigenza sta valutando diversi profili. Ma attenzione alle possibili occasioni a costo zero: il calciatore acquistato, non va dimenticato, sarà una riserva e dovrà essere consapevole di partire, nelle gerarchie, alle spalle del franco-spagnolo.

Calciomercato Milan, da Amavi a Willems: i vice-Hernandez

Ecco quindi che uno dei nomi più seguiti risulta essere quello di Jordan Amavi. Terzino sinistro francese classe 1994, Amavi non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l’Olympique Marsiglia e potrebbe rappresentare un’occasione per Maldini e la dirigenza rossonera. Mancino, dotato di una buona corsa, Amavi ha accumulato nel tempo una buona esperienza internazionale vista l’esperienza accumulata anche in Premier League e in Europa con l’OM e potrebbe rappresentare il nome giusto per un Milan intenzionato a crescere.

Il giocatore francese rappresenta in questo senso un nome interessante e dalla Ligue 1 occhi anche al profilo di Sabaly, senegalese del Bordeaux. Giocatore in passato accostato al Napoli, che gioca prevalentemente a destra, potrebbe essere un interessante rincalzo a costo zero. Attenzione però ad altri profili, sempre a costo zero. Uno è Jetro Willems, terzino sinistro particolarmente duttile in uscita dall’Eintracht Francoforte. Willems, che è stato anche nazionale olandese, è un giocatore non altissimo, ma dall’ottimo mancino e molto rapido, in grado di giocare anche come centrocampista. Il suo rinnovo con l’Eintracht appare lontano e il ragazzo olandese potrebbe rappresentare il profilo giusto.

Stuzzica però in casa rossonera anche il nome di Tyrick Mitchell, terzino sinistro del Crystal Palace, che rappresenta però la soluzione più complessa poiché Mitchell, inglese, sarebbe extracomunitario. Classe 1999, si sta facendo notare soprattutto in questa stagione. Il Milan, sempre attento ai giovani, potrebbe approfittarne, ma la concorrenza di altri club di Premier e soprattutto il fattore extra-UE, complicano e non poco le cose.