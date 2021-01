La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: nel mirino anche Haaland, ma possibile doppia beffa

La Juventus non si ferma ed è sempre molto attiva sul fronte calciomercato sia in entrata che in uscita. Il club bianconero continua a lavorare per possibili operazioni da urlo anche in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è il solito attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, che cambierà squadra molto probabilmente al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, super scambio per Haaland

Come svelato dall’account Twitter “indykailaNews” sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United, che sarebbe propenso anche ad inserire nella trattativa per Haaland l’attaccante francese Martial, accostato nei scorsi mesi anche alla Juventus.

La valutazione del centravanti norvegese si aggira intorno ai 100 milioni di euro: così l’affare potrebbe essere messo a segno con circa 30 milioni di cash più il cartellino dell’attuale centravanti dei “Red Devils“. Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea molto suggestiva: i prossimi mesi saranno decisivi per decifrare al meglio il futuro di Haaland.

In caso di esito positivo la Juventus dovrebbe virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa, già altamente competitiva, di Andrea Pirlo.