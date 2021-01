Agnelli ha avuto un incontro con Perez: possibile abbiano parlato anche di calciomercato, in particolare di Odriozola e Odegaard

Stasera può arrivare il primo trofeo della stagione per la Juventus. I bianconeri affronteranno il Napoli nella finale di Supercoppa italiana ed è una buona opportunità di riscatto per risollevare un cammino, fino ad ora, non ottimale. Nel frattempo, la società studia possibili movimenti in sede di calciomercato. In particolare, nella giornata di ieri è avvenuto un incontro tra Agnelli e Florentino Perez: i due presidenti potrebbero aver parlato anche di due possibili obiettivi della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, incontro Agnelli-Perez: doppia idea Odriozola e Odegaard

La Juventus con un occhio sul campo e uno sul calciomercato. Nella giornata di ieri è avvenuto un incontro tra Agnelli e Florentino Perez. I due presidenti hanno discusso principalmente di questioni politiche (in particolare il tema superlega), ma è possibile abbiano parlato anche di eventuali idee di trasferimenti.

Nello specifico, potrebbe essere uscita una chiacchierata su due giocatori in forza ai ‘Blancos’: si tratta del terzino Odriozola e del centrocampista Odegaard. È possibile che la ‘Vecchia Signori’ tenti di acquistare entrambi in prestito, ma per ora non ci sono conferme.

Lo spagnolo è un terzino destro classe ’95 che in questa prima parte di stagione ha raccolto solo 1 presenza in campionato, mentre il norvegese è un trequartista classe ’98 che ha collezionato, fino ad ora, 9 presenze tra Liga e Champions League. Situazione da monitorare.

