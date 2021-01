La Juventus lavora sul calciomercato e potrebbe esserci un nuovo colpo dalla Serie A per rinforzare la rosa: ok di Pirlo

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che nella scorsa estate ha effettuato una sorta di rivoluzione e sperava di avere una svolta in positivo per rialzarsi dopo un anno difficile ma condito comunque dalla conquista del nono scudetto consecutivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fonseca al capolinea | Intreccio con il Chelsea

In questa annata invece sembra esserci stato un passo indietro rispetto al passato, visto che fino a questo momento i risultati sono tutt’altro che positivi. La compagine allenata da Andrea Pirlo non riesce ad inanellare una serie di vittorie importanti per risalire definitivamente la classifica di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, brutta notizia per Inzaghi | Stagione finita!

Calciomercato Juventus, Momblano: “Pirlo ha dato l’ok per il Papu Gomez”

La squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto per non compromettere la stagione già in queste settimane, la società intanto lavora per rinforzare la rosa attraverso nuovi colpi di calciomercato. Ecco le dichiarazioni del giornalista Luca Momblano che fa il punto della situazione:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio immediato | Pronto lo scambio in Premier

“Firmerei per avere Lasagna, perché è un attaccante veloce, non dovresti modificare molto tatticamente. Inoltre ha uno stipendio nettamente alla portata. Occhio a Papu Gomez comunque. Dal lato Bernardeschi non ho trovato riscontro. Pirlo ha detto ok, sarebbe disponibile a non andare su una quarta punta pura per avere Papu Gomez. Si sentirebbe a posto così”.

C’è dunque una nuova apertura da parte della Juventus per il Papu, che è in uscita dall’Atalanta ma non ha ancora trovato una nuova squadra.