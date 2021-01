CMWEB | Calciomercato, Paulo Sousa ad un passo dalla Polonia: i dettagli

Fermo dopo l’addio al Bordeaux, Paulo Sousa è pronto a tornare in pista: per il portoghese c’è la Polonia di Lewandowski

È il giorno di Paulo Sousa come nuovo selezionatore della Polonia. L’esonero di Jerzy Brzęczek è arrivato come un fulmine a ciel sereno e, per la sua sostituzione, si è parlato molto di Marco Giampaolo, fresco di addio al Torino. Ma la decisione della Federcalcio polacca, guidata da Zbigniew Boniek, è caduta sull’allenatore portoghese. Oggi, a meno di clamorosi dietrofront, arriverà la fumata bianca: secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, l’entourage dell’ex tecnico della Fiorentina, tra le altre, sta limando i dettagli del contratto con i dirigenti federali, che sarà, di certo, fino al Mondiale 2022 in programma in Qatar. Dunque, sono attesi aggiornamenti, o anche comunicazioni ufficiali, entro la giornata di oggi.

Alessio Lento