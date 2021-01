Il Milan sta per chiudere un nuovo colpo di spessore: dopo l’approdo in rossonero di Mario Mandzukic, Maldini sta per chiudere l’affare con il Barcellona

In attesa del big match contro l’Atalanta, il Milan di Pioli sta per chiudere un nuovo acquisto per il calciomercato di gennaio. Si tratta di Junior Firpo, ormai fuori dai piani di Koeman e destinato a lasciare il Barcellona già nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Firpo ad un passo: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dall’account Twitter di ‘Radioestadio‘, Milan e Barcellona avrebbero trovato l’accordo per l’approdo di Junior Firpo in rossonero nel mese di gennaio. Affare in prestito oneroso, circa 500 mila euro nelle casse dei catalani, con opzione di acquisto a giugno per circa 20 milioni di euro.