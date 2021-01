Poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, ha parlato del possibile cambio societario l’ad Beppe Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non si nasconde e parla apertamente della possibilità di un cambio di proprietà, in casa Inter, nei prossimi mesi. In attesa di novità dal calciomercato nerazzurro, rimbalzano sempre più spesso indiscrezioni sul possibile addio della proprietà Suning: le dichiarazioni dell’ad interista.

Calciomercato Inter, Marotta allo scoperto: rivelazione su Suning

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ai microfoni di ‘Rai Sport’ pochi minuti prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, si è sbilanciato sul futuro societario del club nerazzurro. “Il gruppo Suning sta valutando le opportunità nell’interesse del club, sia del presente che del futuro”.

Dichiarazioni che, in parte, possono anticipare un clamoroso colpo di scena per l’assetto societario del club nerazzurro: “Il management sa di agire su un progetto solido e su un’area tecnica molto compattata”, le parole del dirigente interista che ha poi concluso, “certe voci sono sulla nostra testa ma non devono condizionarci“.

