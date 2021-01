Brutte notizie per l’Inter di Conte, impegnata nel match di Tim Cup contro la Fiorentina: arriva un nuovo infortunio

Nuova tegola per Antonio Conte. In vista dell’imminente match contro la Fiorentina in Coppa Italia, il tecnico nerazzurro ha dovuto sostituire Sensi, destinato inizialmente a partire titolare. Il centrocampista ex Sassuolo si è fatto male durante il riscaldamento e verrà dunque rimpiazzato, dall’inizio, da Arturo Vidal.

Fiorentina-Inter, Sensi ancora ko: gioca Vidal

Non c’è pace dunque per il centrocampista di Urbino che fino ad ora, in stagione, ha collezionato solo 270′ in campo, rimanendo perlopiù in disparte a causa di continui acciacchi. Al suo posto Conte lancia dal 1′ Arturo Vidal, nonostante le prestazioni tutt’altro che brillanti dell’ex Barcellona in maglia nerazzurra.

