La Juventus è a caccia di un laterale difensivo per sopperire alle molte assenze nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Per i bianconeri spunta l’idea Sime Vrsaljko dall’Atletico Madrid. Il croato ha vestito anche la maglia dell’Inter nella stagione 2018/2019

La Juventus è a caccia di rinforzi low cost in questa finestra invernale di calciomercato. I bianconeri, che domenica sera affronteranno l’Inter di Antonio Conte nel big match della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A, potrebbero prendere un ex nerazzurro per completare il reparto difensivo.

Stiamo parlando di Sime Vrsaljko, terzino destro dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il giocatore croato, che ha vestito la maglia della Beneamata nella stagione 2018/2019, viene valutato circa 8 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, idea Vrsaljko dall’Atletico | I dettagli dell’affare

Sime Vrsaljko, classe 1992, conosce molto bene il campionato di Serie A avendo indossato, oltre a quella dell’Inter, anche le maglie di Genoa e Sassuolo. In questa stagione, il giocatore dei Colchoneros ha disputato appena due presenze in Liga ed una in Coppa del Re.

Visto il suo contratto in scadenza nel 2022, la Juventus proverebbe a strappare il giocatore dal club spagnolo a zero, facendo leva sul risparmio dell’ingaggio da parte dell’Atletico Madrid.