L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato sia per futuri acquisti che per eventuali cessioni eccellenti

La prima parte di stagione dell’Inter è stata vissuta tra alti e bassi, complice anche per la cocente eliminazione in Champions League che pesa davvero tanto. Così la compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, proverà a vincere il campionato ma non sarà facile. Inoltre, il calciomercato potrebbe riservare nuovi affari a sorpresa con cessioni eccellenti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Hakimi super: il Real non ci sta

Come svelato dal portale spagnolo “Dondiario” il Real Madrid, dopo che ha lasciato andar via Hakimi passato all’Inter, potrebbe avvalersi del diritto di ‘recompra’ valido sia per l’estate 2021 che in quella successiva. Zidane non l’ha voluto confermare dopo l’exploit con la maglia del Borussia Dortmund e così è arrivato in Serie A per una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

Se dovesse andar via Zidane, il Real Madrid penserebbe nuovamente all’esterno marocchino, protagonista di un inizio stagionale da urlo con assist e gol decisivi. La società nerazzurra potrebbe chiedere addirittura il doppio con una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Per ora Conte si coccola il talentuoso giocatore nerazzurro, diventato in poco tempo l’uomo in più della compagine milanese.