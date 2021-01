In Serie A arriva un’offerta davvero irrinunciabile dalla Premier League: più di 100 milioni per la cessione del difensore

Questa sessione di calciomercato invernale, come la scorsa, vede molte difficoltà nell’effettuare trasferimenti importanti vista la generale situazione economica. Ma dalla Premier League arriva un’offerta irrinunciabile in Serie A. Più di 100 milioni per l’acquisto del difensore, che portano la società a dare il via libera per il trasferimento.

Calciomercato Napoli, offerta monstre dal Liverpool: 111 milioni dal Liverpool

Il calciomercato potrebbe infiammarsi con un’offerta mostruosa da parte del Liverpool in Serie A. Infatti i ‘reds’ da tempo hanno messo gli occhi sul difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che sembrerebbe essere il compagno ideale da affiancare a Virgil Van Dijk, con il quale si formerebbe una coppia difensiva stellare. Il centrale partenopeo inoltre è nel mirino di molti top club europei, tra cui anche il PSG.

Secondo quanto riportato dal sito inglese ‘Caught Offside’, il Liverpool avrebbe presentato al Napoli un’offerta da 111 milioni di euro. Una proposta davvero irrinunciabile per il club partenopeo, che sembrerebbe intenzionato ad accettare ed a dare il via libera alla cessione del difensore. Dunque dopo sette anni con la maglia azzurra del club napoletano, il pilastro senegalese della difesa potrebbe dire addio alla società di De Laurentiis, lasciando un enorme vuoto da colmare nella retroguardia.