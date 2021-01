Il Milan starebbe pensando all’acquisto di un attaccante e avrebbe puntato il giovane Scamacca: il Sassuolo chiede lo scambio

Rimasto invariato il podio in Serie A dopo la 17esima giornata di campionato. Il Milan è ancora primo in classifica, a quota 40 punti, e ha allungato le distanze da Roma e Inter, approfittando del loro pareggio nel big match all’olimpico. Stagione più che positiva fino ad ora, ma la società non si accontenta e continua a seguire molto da vicino il calciomercato. In particolare, i rossoneri vorrebbero un attaccante e starebbero pensando ad un giovane della massima serie.

Calciomercato Milan, il Sassuolo chiede Hauge per Scamacca: no dei rossoneri

Il Milan è attivo sul mercato e cerca un attaccante da aggiungere alla propria rosa. I rossoneri, infatti, avrebbero puntato l’acquisto di un calciatore proveniente dalla Serie A: si tratta di Gianluca Scamacca, centravanti in forza al Genoa.

Il giovane talento è in prestito dal Sassuolo e proprio i neroverdi starebbero pensando di proporre uno scambio con un altro importante prospetto del ‘Diavolo’. Il calciatore in questione è Hauge, autore di alcune prestazioni molto interessanti in stagione con la maglia del club milanese.

La società lombarda, però, punta sull’ala norvegese e rifiuterebbe eventualmente questa opzione. Il 22enne romano, nel mirino anche della Juventus, è una punta centrale che può giocare anche da seconda punta o ala sinistra. In campionato con il ‘Grifone’ ha collezionato 13 presenze condite da 2 gol e 1 assist. Situazione di mercato da monitorare, in attesa di ulteriori novità.

