La Juventus perde Dybala per un problema al collaterale e monitora le condizioni di McKennie e Chiesa. La società potrebbe, quindi pensare di intervenire sul mercato di gennaio

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. Dopo le positività al Covid-19 di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, ieri è arrivato l’infortunio di Paulo Dybala contro il Sassuolo. Dagli esami si è evidenziato una lesione al collaterale del ginocchio sinistro che terrà la ‘Joya’ lontano dal campo per almeno 20 giorni, costringendolo a saltare la super sfida di domenica contro l’inter. Un’altra tegola per Andrea Pirlo e per i bianconeri che potrebbero pensare di intervenire concretamente sul mercato.

Le squadre italiane vivono un momento di grande difficoltà economica e il calciomercato è praticamente bloccato, ma qualche occasione, si sa, nel calciomercato di gennaio può sempre arrivare e la società bianconera è pronta a coglierla come ha anche sottolineato Fabio Paratici, sopratutto alla luce delle tante assenze.

Calciomercato Juventus, tentazione Gomez | Ancora nessun passo concreto

L’occasione si chiama ‘Papu’ Gomez, ormai fuori dal progetto di Gian Piero Gasperini. L’argentino è stato accostato principalmente all’Inter che, però, ha fatto intendere che non farà alcuna operazione in questa sessione di mercato. Alla luce della situazione quasi irreparabile tra Gomez e l’Atalanta, la Juventus potrebbe concretamente pensare di sbloccare la situazione per portare l’ex Catania a Torino.

Ad oggi, però, la società non ha mosso passi concreti nei confronti del ‘Papu’. La ‘Dea’ vorrebbe comunque monetizzare dalla cessione del 10 argentino e Percassi non è disposto a svalutare il valore del calciatore. Alla luce dei tanti problemi in casa Juve, che deve anche vedersela con gli infortuni di Chiesa e McKennie, la società potrebbe pensare di cambiare i suoi piani di gennaio e virare verso Gomez che certamente non ha bisogno di presentazioni.