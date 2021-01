Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, tecnico rossonero. Il club meneghino potrebbe puntare su un vecchio pallino della dirigenza, Lucas Martinez Quarta, ora alla Fiorentina di Cesare Prandelli

Il Milan è ancora a caccia del difensore centrale giusto per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri, al momento primi in classifica, stanno cercando un nome di livello, ma non troppo dispendioso, per continuare la corsa scudetto contro l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo.

Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale della Fiorentina di Cesare Prandelli. Il giocatore argentino, ex River Plate, è approdato in Italia nell’ultima finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, idea Martinez Quarta | I dettagli dell’operazione

Nella trattativa che sta portando Andrea Conti, terzino destro ex Atalanta, dal Milan alla Fiorentina, i rossoneri potrebbero aver accennato alla dirigenza viola il nome di Martinez Quarta, al momento un po’ ai margini del progetto tecnico.

Il classe 1996 ha infatti totalizzato appena 4 presenze in Serie A con la maglia del club toscano e la società meneghina potrebbe puntare su di lui con l’operazione del prestito, magari con una clausola di riscatto a cifre non particolarmente alte.