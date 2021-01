Domenica si giocherà il derby d’Italia tra Inter e Juventus e sulle due squadre si esprime Maurizio Pistocchi con varie critiche

Secondo big match consecutivo in campionato per l’Inter. Infatti i nerazzurri dopo il pareggio in casa della Roma affronteranno la Juventus in un derby d’Italia infuocatissimo. Ad entrare nel dettaglio sull’argomento è il giornalista Maurizio Pistocchi, che ai microfoni di Radio Amore Campania inizia analizzando la situazione scudetto: “La Juventus ha l’organico più forte della Serie A. Ha un portiere alla Zoff, anche se la difesa balla. Spesso si sente dire che l’Inter è la più forte, ma poi vedi i bianconeri con giocatori come Dybala, Morata e Bernardeschi in panchina, non scherziamo”.

Inter-Juventus, Pistocchi analizza: “Conte fa qualcosa di eccezionale, Bonucci disastroso”

Inter-Juventus sarà il big match del posticipo della 18esima giornata di Serie A. Ai microfoni di Radio Amore Campania, Maurizio Pistocchi dichiara: “Nella difesa della Juventus Bonucci sbaglia troppo e Chiellini non sta più bene. La partita è una classica ed è difficile fare pronostici, anche se secondo me i bianconeri sono super favoriti. La Juventus se ingrana diventa imbattibile”. Poi su Paratici: “Ha fatto un calciomercato confusionario, ma ha trovato ottimi giocatori come McKennie”.

Sulla gestione di Antonio Conte afferma: “Voleva altri giocatori ma gli hanno preso molti parametri zero. Un professionista lavora con quello che ha a disposizione, lui è un buon allenatore e sta facendo ottime cose. Poi se Kolarov non tocca palla o altri non è colpa sua”. Infine su Eriksen: “Lui guadagna 14,5 milioni e 6 milioni li prende il procuratore per fare l’operazione, non viene qualche dubbio?”.