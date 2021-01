Il top club ha messo nel mirino Antonio Conte per giugno: per convincere il tecnico leccese, assalto al big nerazzurro

Quattro giorni alla sfida scudetto, di scena a San Siro, contro la Juventus. Una settimana caldissima per l’Inter di Antonio Conte, con il futuro del tecnico che torna, in vista di giugno, prepotentemente in discussione. Il top club inglese può farsi avanti per il mister dell’Inter: possibile assalto nel calciomercato estivo in casa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ex Milan per Conte | C’è la proposta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cambio di proprietà immediato | Maggioranza ceduta

Calciomercato Inter, Arsenal su Conte: rischio ‘scippo’

Uno scenario che a fine stagione potrebbe vedere l’addio di Antonio Conte. L’Arsenal sembrerebbe fortemente interessata al tecnico pugliese, per giugno. Non solo, però, visto che la dirigenza dei ‘Gunners’, per convincere Conte a ritornare a Londra, punterebbe ad uno dei centrocampisti di Serie A più ricercato negli ultimi mesi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta di Nicolò Barella che in questa prima parte di stagione ha registrato una crescita importante, entrando di fatto nel mirino di diversi top club. L’estate 2021 può dunque registrare un clamoroso cambiamento in casa Inter, con Conte che saluterebbe i nerazzurri e l’ex Cagliari, al suo fianco, in Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Offerta in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, flop a centrocampo | Sondaggio di Ancelotti

Barella, valutato 55-60 milioni dalla società di Zhang, ha fino ad ora firmato 6 assist, con 1 rete, in 23 presenze stagionali con la maglia dell’Inter.