Lontanissimo il ritorno in Italia di Mario Mandzukic: il top club accelera per la firma del bomber croato

Il calciomercato invernale ha da pochi giorni riaperto i battenti ed in tal senso, nell’elenco degli svincolati, rimane sempre nel mirino Mario Mandzukic. Inter, Milan ed il possibile ritorno alla Juventus le ipotesi nostrane che, tuttavia, appaiono sempre più lontane: la big europea sprinta per l’attaccante 34enne.

Calciomercato, niente Serie A: il futuro di Mandzukic

Uno scenario che fino a qualche ora fa pareva ormai definito. Mario Mandzukic era e rimane vicino al Besiktas ma, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, sul bomber 34enne sarebbe piombato un top club. Si tratta dell’Atletico Madrid, con il ‘Cholo’ Simeone che ritiene il profilo del croato ideale per rimpiazzare l’ormai partito Diego Costa.

L’ex attaccante di Juventus e Bayern avrebbe messo in standby la pista che porta in Turchia, pronto ad un clamoroso ritorno in Spagna con la maglia dell’Atletico. I ‘Colchoneros’ punterebbero ad un contratto di sei mesi per poi parlare di un eventuale rinnovo, l’entourage del calciatore, invece, ad una scadenza fissata immediatamente fino al 30 giugno 2022.

Niente Inter, Juventus e Milan: la pista che riporterebbe Mandzukic in Serie A pare ormai destinata a sfumare definitivamente.