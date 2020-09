Potrebbe presto profilarsi un clamoroso ritorno al passato per Mario Mandzukic. Contatti avviati per l’attaccante croato.

Non è ancora chiaro il futuro di Mario Mandzukic, attualmente svincolato. L’attaccante croato ha lasciato la Juventus nella finestra di mercato invernale del 2020 e ha giocato sei mesi con la maglia dell’Al-Duhail. Attualmente è svincolato, ma presto per lui potrebbe esserci un ritorno al passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Ormai ci siamo!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la sottoseg. Zampa | “Il campionato va sospeso”

Juventus, Mandzukic ritorna al Bayern Monaco

Uno dei club interessati a Mario Mandzukic è la Lokomotiv Mosca. Tuttavia, il club non ha ancora concluso la trattativa e potrebbe sicuramente convincere il croato ad accettare la destinazione. Ma secondo quanto riferito da ‘Sport.de’, anche il Bayern Monaco starebbe pensando seriamente al suo ritorno. I bavaresi sono alla ricerca di un vice-Lewandowski e l’ex Juventus rappresenterebbe l’usato sicuro in grado di dare una grossa mano alla squadra. Mandzukic potrebbe così tornare a essere protagonista in Europa in un grande club.

Dopo la rescissione con l’Al-Duhail, si era parlato anche di un ritorno in Serie A per l’attaccante croato. Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus | Dal rifiuto al super scambio: le ultime su Douglas Costa

Calciomercato Milan, assalto totale a Chiesa | Quattro giocatori nell’affare