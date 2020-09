Calciomercato Juventus, summit per la cessione | Si sblocca l’affare!

La Juventus avrebbe avuto un importante summit con il Valencia per il trasferimento di Rugani: il suo addio apre la strada ad un colpo in entrata per Pirlo

Sono giornate frenetiche per il calciomercato, con le società che stanno provando a mettere a segno gli ultimi colpi per completare le proprie rose. Anche la Juventus prosegue con le sue manovre di mercato: come rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, oggi i bianconeri hanno avuto un summit con il Valencia per il trasferimento di Rugani. Il club iberico sembra essere sempre più convinto di portare il centrale italiano al ‘Mestalla’: la Juventus pronta ad affondare il colpo per un altro obiettivo.

Calciomercato Juventus, Rugani verso l’addio | Assalto ad Emerson Palmieri!

Sempre secondo ‘Calciomercato.it’, il Valencia non andrebbe oltre un prestito con diritto di riscatto per Rugani: i bianconeri starebbero valutando l’offerta. L’addio del centrale ex Empoli, faciliterebbe un nuovo colpo in entrata, con Emerson Palmieri che sembra essere diventato il primo nome sulla lista. L’esterno italo-brasiliano sarebbe la perfetta alternativa ad Alex Sandro per la corsia mancina e potrebbe arrivare in tempi brevi, considerata anche l’urgenza del Chelsea di liberarsi del suo ingaggio.

Senza un addio, che abbasserebbe il monte ingaggi dei bianconeri, non sarà possibile dare l’assalto ad Emerson Palmieri. Per questo motivo, il summit di oggi con il Valencia è stato particolarmente importante: se dovesse partire Rugani, si sbloccherebbe anche il mercato in entrata. Nei pensieri di Andrea Pirlo continua ad esserci l’arrivo di un esterno mancino a tutto campo, capace di incidere in fase offensiva. L’ex Roma potrebbe avere tutte le carte in regola per far bene con il club piemontese.

Giornata di incontri per la Juventus: summit con il Valencia per Rugani, il cui addio aprirebbe la strada all’arrivo di Emerson Palmieri.

